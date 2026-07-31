Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir uçak yolculuğunda, uyarılara rağmen öndeki koltuğa ayaklarını dayamaya devam eden genç bedelini ağır ödedi. Ön koltuktaki yolcunun hızlıca koltuğuna yaslanmasıyla gencin ayağı kendi burnuna çarptı. Gencin burnu kırılırken o anlar başka bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Bir uçak yolculuğunda, uyarılara rağmen ayaklarını öndeki koltuğa dayamaya devam eden genç bir yolcu, beklenmedik bir kaza yaşadı. Öndeki yolcunun aniden koltuğunu arkaya doğru yaslaması üzerine, arka koltuktaki gencin ayağı sert bir şekilde kendi burnuna çarptı.

BURNU KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle burnu kırılan genç acı içinde kalırken, o anlar uçaktaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Uçak Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
Yalova’da CHP’li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti Yalova’da CHP'li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti
Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi
İspanya’da düzensiz göçmen krizi Yüzerek geldiler, şehri karıştırdılar İspanya'da düzensiz göçmen krizi! Yüzerek geldiler, şehri karıştırdılar
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi

21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
TÜGVA’dan İstanbul’da dev program Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye’nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 21:32:59. #7.12#
SON DAKİKA: Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.