Devrek\'te Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Devrek İlçesinde meydana gelen araç yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerinin kısa zamanda müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin İsmetpaşa Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi 67 AGH 152 plakalı aracın henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa zamanda Devrek İtfaiye ekipleri geldi ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangın kontrol altına alındı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı