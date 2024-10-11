Devrek'te Silahlı Saldırı: Dayı ve Yeğeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Devrek'te Silahlı Saldırı: Dayı ve Yeğeni Hayatını Kaybetti

Devrek\'te Silahlı Saldırı: Dayı ve Yeğeni Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dayı ve yeğeni, kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak öldürüldü.

11.10.2024 00:35
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 60 yaşındaki Hayrettin Çorukcu ile 46 yaşındaki yeğeni Yüksel Kürekçi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Dayı olay yerinde, yeğeni ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bılık ve Alparslan köyü arasındaki ormanlık alanda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple 60 yaşındaki Hayrettin Çorukcu ile ilçede galericilik yaptığı öğrenilen 46 yaşındaki yeğeni Yüksel Kürekçi'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan dayı ve yeğen için yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorukcu olay yerinde hayatını kaybederken yeğeni Yüksel Kürekçi kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri dayı ve yeğenin hayatını kaybettiği olayın faili yada faillerini yakalamak için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Devrek'te Silahlı Saldırı: Dayı ve Yeğeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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