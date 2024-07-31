Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar - Son Dakika
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Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç devrildi. Araçta bulunan sürücü ve yolcu, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazanın nedeni olarak başka bir aracın makas atması gösterildi. Kaza sonucunda yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı, ancak ekiplerin çalışmaları sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.07.2024 16:29
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Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Tekirdağ Süleymanpaşa- Malkara yolu Nusratlı Mahallesi mevkiinde, M.Y. idaresindeki 34 ZK 7939 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında araçta bulunan sürücü M.Y. ve yanında yolcu olarak bulunan kadın, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Her iki kişinin de kazayı burnu bile kanamadan atlattığını belirlendi.

Sürücü M.Y., kazaya başka bir aracın makas atarak ilerlemesinin neden olduğunu, ona çarpmamak için direksiyonu çevirdiğinde aracın kontrolünü kaybedip devrildiğini ifade etti.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve trafik tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu devrilen araç kısa sürede kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı ve Süleymanpaşa-Malkara yolu normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından, devrilen aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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