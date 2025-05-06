Devrilen Tankerde Hayatını Kaybeden Sürücü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Devrilen Tankerde Hayatını Kaybeden Sürücü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen tanker kazasında hayatını kaybeden sürücü Ömür Erol, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada Erol'un yönetimindeki tanker, önündeki otomobile çarparak devrildi ve sürücü hastaneye yetiştirilirken hayatını kaybetti.

06.05.2025 16:14
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Devrilen tankerde hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde önündeki otomobile çarptıktan sonra ters dönen tankerde ağır yaralanan ve hastane yolunda hayatını kaybeden sürücü, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza dün, D-650 karayolu Karasu ilçesi Karapınar mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametinde ilerleyen Ömür Erol idaresindeki 54 TN 158 plakalı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait tanker, 54 ACM 791 plakalı BMW marka otomobile çarptıktan sonra ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü tanker içinde sıkışırken, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildiği sırada kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Erol'un cenazesi Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazı ardından Erol'un cenazesi, Aziziye Eski Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan'ın yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Devrilen Tankerde Hayatını Kaybeden Sürücü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen Tankerde Hayatını Kaybeden Sürücü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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