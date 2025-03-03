Deyrizor'da Patlama: 3 Ölü, 20 Yaralı

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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - DEYR EZ ZUR