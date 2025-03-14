İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı ve başka bir şirket üzerinden örgütün fonlandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › DHKP/C Finansmanı İddiasıyla 26 Şüpheli Tutuklama Talebi - Son Dakika
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