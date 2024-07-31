DHKP/C Terör Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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DHKP/C Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, aranan İlyas A.'nın yakalandığını duyurdu. İlyas A.'nın, örgüt adına eylemlerde kullanılabileceği belirlendi. Ayrıca, şüphelinin örgütün sorumluluklarını üstlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi ve ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.07.2024 16:25
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Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, eylem arayışına giren ve hakkında yakalama kararı bulunan İlyas A. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, adli makamlarca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan İlyas A.'nın yerini tespit etti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik saldırıdan sonra 'intikam' eylemi arayışına giren A.'nın, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet ve diğer güvenlik birimlerine yönelik örgüt adına eylemlerde kullanılabileceği belirlendi. Sultanbeyli'de saklandığı adresi tespit edilen İlyas A., 29 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Sultanbeyli ilçesinde yakalanan A.'nın, ayrıca örgütün 2015 yılında TAYAD, 2016 yılı içerisinde Gazi Mahallesi'nde bulunan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'nin sorumlusu olduğu kaydedildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. DHKP/C üyesi polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Örgüt üyesi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DHKP/C Terör Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika

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