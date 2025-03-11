DHKP/C Terör Örgütüne Finansal Destek İddiasıyla 32 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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DHKP/C Terör Örgütüne Finansal Destek İddiasıyla 32 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlama amacıyla yapılan usulsüz ihalelere karıştığı iddia edilen 32 şüpheli gözaltına alındı. Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın mağdur, diğer şüphelilerin ise tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

11.03.2025 10:03
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu belediyelerde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin 32 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', Hasan Hayri İnönü ve Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağlamak amacıyla 'İhtiyaç Komitesi' (İKOM) kurulduğu tespit edildi. Sözde komite içerisinde Doğan K. ve Yunus B. isimli şahısların 2014-2016 yılları arasında aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelerle görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, örgütün işçi yapılanması tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın örgüt tarafından ele geçirildiği, bu firmanın 2014-2015 yılları arasında Sarıyer Belediyesi ve bazı belediyeler tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği ve ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı aktarıldı. Ayrıca, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan firmaya verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı ve ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği kaydedildi. Ayrıca ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitler bulunduğu da belirlendi.

Konuya ilişkin 34 adrese düzenlenen operasyonda aralarında Sarıyer'in de bulunduğu bazı belediyelerden 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin güncel faaliyetlerine ilişkin SGK kayıtlarında yapılan incelemelerde, K.Ö. isimli şahsın olay tarihinde bir ilçenin eski belediye başkan yardımcısı olduğu güncelde ise İBB'de müdür olarak görev kaydı olduğu, bazı şüphelilerin ise söz konusu belediyelerde müdür, teknisyen ve memur gibi görevlerinin olduğu belirtildi. Bazı şüphelilerin ise görevlerinden emekli oldukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', Hasan Hayri İnönü ve Abdurrahman Emir Sarıgül'ün ise 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DHKP/C Terör Örgütüne Finansal Destek İddiasıyla 32 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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