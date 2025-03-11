DHKP/C Terör Örgütüne Finansal Destek Soruşturmasında 32 Gözaltı - Son Dakika
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DHKP/C Terör Örgütüne Finansal Destek Soruşturmasında 32 Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlandığı iddiasıyla Sarıyer ve Şişli belediyelerinde usulsüz ihalelere karışan 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'mağdur' statüsünde ifade verirken, eski Şişli Belediye Başkanı ve yardımcıları da tanık olarak dinlenecek.

11.03.2025 09:04  Güncelleme: 09:11
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla Sarıyer ve Şişli belediyelerinde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin 32 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DHKP/C Terör Örgütüne Finansal Destek Soruşturmasında 32 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DHKP/C Terör Örgütüne Finansal Destek Soruşturmasında 32 Gözaltı - Son Dakika
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