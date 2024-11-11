Dicle'de 8 Gün Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı

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Diyarbakır Valiliği, Dicle ilçesinde bazı bölgelerin 8 günlük "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Milli Güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görüse Dağı Bölgelerinde Diyarbakır Valiliğince 13 Kasım 2024 (dahil) - 20 Kasım 2024 (dahil) tarihleri arasında (8) sekiz gün süre ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi. - DİYARBAKIR