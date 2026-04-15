Dicle\'de Asayiş Denetimleri Artış Gösterdi

Dicle Kaymakamlığı, 2026'nın ilk 3 ayında ilçedeki asayiş verilerini açıkladı.

Dicle Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, ilçede 1 Ocak-31 Mart 2026 tarihleri arasında İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 925 asayiş denetiminin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 2026'nın ilk 3 ayında 469 motosiklet denetimi, 106 ticari taksi denetimi, 350 okul servisi denetiminin yapıldığı ve yapılan denetimlerde geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 53,62 oranında artış olduğu ifade edildi. Açıklamada, "2025 yılı ilk 3 ayındaki suç sayısı 31, 2026 yılı ilk 3 ayındaki suç sayısı 23 olup; suç sayısında yüzde 25,81 azalma görülmüş ve bu olayların yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. 2026 yılı ilk 3 ayı içerisinde toplam 6 adet ruhsatsız silah yakalanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta 2025 ile 2026 yıllarının ilk 3 ayında işlenen suçların sayısı 1 olarak kalmış ve yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. 2026 yılı ilk 3 ayı içerisinde çeşitli suçlardan yakalanan 37 şahsın cezası kesinleştirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR