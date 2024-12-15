Dicle Nehri'nde Düşen Çoban Ölü Bulundu

Dicle Nehri'ne düşen çoban ölü bulundu
ŞIRNAK - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Hesta Kaplıcaları mevkiinde Dicle Nehri'ne düşen çoban ölü olarak bulundu.
Sabah saatlerinde Hesta Kaplıcaları mevkiinde hayvanları otlatmak için dağlık alana giden adı öğrenilemeyen bir çoban dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin koordinesinde çobanı arama kurtarma çalışmalarında çobanın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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