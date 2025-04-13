Dicle Üniversitesi\'nde Bıçak Parası Soruşturması

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği "bıçak" parası haberi üzerine soruşturma başlattığını duyurdu.

Aşırı kilo kaybı sonrası vücudunda oluşan sarkıkları gidermek için Dicle Üniversitesi Hastanesine başvuran 33 yaşındaki Berivan Önder, 27 Mart'ta genel cerrah Prof. Dr. Burak Veli Ülger tarafından belirtilen şikayetlerin giderilmesi için ameliyata alınmıştı. Önder, 5 gün sonra korsesini çıkardığında silikonların yanlış yere yerleştirildiğini, vücudunda ciddi sağlık sorunlarının baş gösterdiğini ve bunları hocasına ilettiğinde ilgilenmediğini ileri sürmüştü. Önder, ameliyat öncesinde ise hocası ve medikalci T.V'nin kendisinden istedikleri 90 bin lirayı kuyumcuya ait bir hesaba attığını öne sürüp, yaşananlar üzerine emniyet ve savcılığa giderek şikayette bulunmuştu.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) mağdurla yaptığı röportajı servis etmesi üzerine rektörlük, soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında paylaşıma konu olan üniversitemizde bıçak parası ile ilgili iddiaların yer aldığı haberlere istinaden soruşturma başlatılmıştır. Konu Rektörlüğümüz tarafından yakından ve ciddiyetle takip edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR