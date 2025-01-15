Didim'de 26 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı - Son Dakika
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Didim'de 26 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı

Didim\'de 26 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı

Didim'de denize açılacak olan 26 göçmen ve 2 organizatör jandarma tarafından yakalandı.

15.01.2025 12:11
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Aydın'ın Didim ilçesinde 26 düzensiz göçmen ve 2 organizatör denize açılacakları esnada jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi sahilinden yasadışı olarak deniz yolu ile Yunanistan'a gitmek amacıyla içerisinde 2 şüpheli organizatör ve 26 düzensiz göçmenin bulunduğu bot ile denize açılacağı esnada yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden A.D.A. isimli şüpheli tutuklanırken, M.V. isimli şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de 26 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı - Son Dakika

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