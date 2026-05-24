Didim\'de Çalınan Hayvanlar Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde Kurban Bayramı öncesi çalınan 13 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde M.Ö. isimli vatandaşın 13 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirerek müracaatta bulunması üzerine çalışma başlattı. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, hırsızlık olayını A.Ç. (45), S.Ç. (42) ve H.Ç. (36) isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, çalınan koyunlar ise S.Ç.'ye ait çiftlikte yapılan aramada bulundu. Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - AYDIN