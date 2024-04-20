Didim\'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen yada yaralanan olmaması sevindirdi.
Yangın, Didim ilçesi Yeni Mahalle 846 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. B.B.'nin yaşadığı daireden duman çıktığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken, yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen evde çıkan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN
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