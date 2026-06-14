Didim\'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 16 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre ekipler, Akköy Mahallesi Taşburun mevkisinde yürüttükleri faaliyet sırasında 16 düzensiz göçmen ile Ş.K. (51) ve K.H. (34) isimli 2 organizatörü yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 16 düzensiz göçmen ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - AYDIN