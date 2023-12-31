Didim\'de Jandarma Ekipleri Kaçak ve Sahte Alkol Satışına Yönelik Denetim Yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri yeni yıl öncesinde kaçak ve sahte alkol satışına yönelik 38 işyerini denetledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesi alkollü içki satan iş yerlerine yönelik kaçak ve sahte içki denetimleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede Didin'de denetim gerçekleştiren ekipler, kaçak alkol kullanılmasını ve satılmasını önlemeye yönelik, 38 işletmeyi yılbaşı tedbirleri kapsamında denetledi.

Jandarma ekiplerince denetimlerin devam edeceği belirtilirken vatandaşların ise herhangi bir olumsuz durum karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi. - AYDIN