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Didim'de yapılan operasyonda 71 adet elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Didim'de yapılan operasyonda 71 adet elektronik sigara ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 71 adet elektronik sigara ele geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçuna yönelik çalışmaları sürdürürken, D.A. isimli bir şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Didim\'de yapılan operasyonda 71 adet elektronik sigara ele geçirildi
12.01.2024 - 15:04,  Güncelleme: 15:07
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Aydın'ın Didim ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 71 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler 5607 saylı kanuna muhalefet suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 71 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili D.A. isimli bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan D.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de yapılan operasyonda 71 adet elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika


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