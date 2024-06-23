Didim\'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Gökduman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 35 HC 1095 plakalı otomobil ile Abdullah Emre Demirci'nin (18) kullandığı 09 AKL 079 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. - AYDIN