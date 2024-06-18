Didim'de refüje çarpan otomobilin jantı karşı yönden gelen araca isabet etti: 5 yaralı - Son Dakika
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Didim'de refüje çarpan otomobilin jantı karşı yönden gelen araca isabet etti: 5 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada, refüje çarpan bir otomobilin yerinden çıkan jantı, karşı yönden gelen başka bir araca isabet etti. Kazada biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.06.2024 21:59
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Aydın'ın Didim ilçesinde refüje çarpan bir otomobilin yerinden çıkan jantının, karşı yönden gelen otomobile isabet etmesi sonucu meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Akyeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y(34) idaresindeki 06 FP 0287 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle refüje çarpması sonucu ön lastikten kopan jant karşı yönden gelen E.T.(26) idaresindeki 35 BDL 632 plakalı aracın ön camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.T, İ.S(17), S.S(37), E.B(7) ve N.Ö(27) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan N.Ö, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Didim, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de refüje çarpan otomobilin jantı karşı yönden gelen araca isabet etti: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de refüje çarpan otomobilin jantı karşı yönden gelen araca isabet etti: 5 yaralı - Son Dakika
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