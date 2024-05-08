Didim\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi

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Aydın'ın Didim ilçesinde bir şüphelinin işyeri ve ikametinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ruhsatsız silah satışı yapan ve taşıyanlara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim'de A.T. isimli bir şüphelide ruhsatsız silah olduğunu tespit etti. Şüphelinin işyeri ve ikametinde yapılan aramada 3 adet tabanca ve şarjörü, 315 adet 9mm tabanca fişeği, 5 adet 6,35 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli A.T. gözaltına alınırken, hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan işlem başlatıldı. - AYDIN