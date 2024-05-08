Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi

Didim\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir şüphelinin işyeri ve ikametinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapan ve taşıyanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda şüpheli A.T. gözaltına alındı ve hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan işlem başlatıldı.

08.05.2024 10:45
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Aydın'ın Didim ilçesinde bir şüphelinin işyeri ve ikametinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ruhsatsız silah satışı yapan ve taşıyanlara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim'de A.T. isimli bir şüphelide ruhsatsız silah olduğunu tespit etti. Şüphelinin işyeri ve ikametinde yapılan aramada 3 adet tabanca ve şarjörü, 315 adet 9mm tabanca fişeği, 5 adet 6,35 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli A.T. gözaltına alınırken, hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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