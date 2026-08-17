Didim'de Satışı Yasak 150 Bıçak Ele Geçirildi - Son Dakika
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Didim'de Satışı Yasak 150 Bıçak Ele Geçirildi

Didim\'de Satışı Yasak 150 Bıçak Ele Geçirildi
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Didim'de jandarma, bir işletmede yasaklı 150 bıçak buldu. Adli işlemler devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsa ait işletmede satşı yasak olan 150 adet bıçak ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akbük Mahallesi'nde R. K. (39) isimli şahsa ait işletmede gerçekleştirilen aramada, 12 adet uzun kılıç, 10 adet hançer, 2 adet katana, 2 adet pala, 5 adet balta, 5 adet kılıç, 5 adet kelebek bıçak, 65 adet oluklu saldırı çakısı, 3 adet tahra, 35 adet kasatura, 6 adet oluklu saldırı bıçağı ele geçirilirken, 150 adet satışı yasak bıçağa el konuldu. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de Satışı Yasak 150 Bıçak Ele Geçirildi - Son Dakika

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