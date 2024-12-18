Didim\'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 22 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma sonucu Akbük Mahallesi'nde K.B. ve T.Ö. isimli şüpheli şahısların iş yerlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında iş yerlerinde yapılan aramalarda; 10 adet elektronik sigara, 27 paket bandrolsüz puro sigara, 11 bin 400 adet makaron, 22 kg açık kıyılmış tütün ve 1 adet elektrikli terazi ele geçirildi. Şüpheliler K.B. ve T.Ö. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN