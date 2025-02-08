Didim'de Suç Örgütü Tehdidiyle Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Didim'de Suç Örgütü Tehdidiyle Aranan Şahıs Yakalandı

Didim\'de Suç Örgütü Tehdidiyle Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma, suç örgütü tehdidiyle aranan V.İ.'yi yakalayarak cezaevine göndermiştir.

08.02.2025 13:13
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 'suç örgütlerinin ismini kullanarak tehditte bulunma' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi, deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. 'Suç örgütlerinin ismini kullanarak tehditte bulunma' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.İ. isimli şahıs Akbük Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. V.İ. adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Suç Örgütü Tehdidiyle Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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