Didim\'de Sürüklenen Botun İçindeki Kişi Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cennet Koyu açıklarında içerisinde 1 şahıs bulunan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıs Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Didim Marina'ya intikal ettirildi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.