Didim'de Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Didim'de Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı

Didim\'de Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.Y., M.Y., M.E.Ö., Ş.G., C.Y. ve A.O.K. isimli 6 şüpheli uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile birlikte terazi ve esrar öğütücü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

17.05.2024 11:49
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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre M.Y., M.Y., M.E.Ö., Ş.G., C.Y. ve A.O.K. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet esrar öğütücü ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Didim, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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