Dijital Dolandırıcılık Semineri

10.03.2026 16:46
Anadolu Üniversitesi'nde IBAN dolandırıcılığı ve yapay zeka üzerine farkındalık semineri düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında "IBAN Kullandırma Yoluyla Dolandırıcılık: Bilişim, Yapay Zeka ve Hukuk Perspektifinden Riskler" başlıklı seminer düzenlendi.

Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karakehya, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özer Çelik'in yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Prof. Dr. Karakehya: "Bilmiyordum mazereti artık geçerli değil"

Konunun hukuki boyutlarını ve Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) karşılığını katılımcılara aktaran Prof. Dr. Hakan Karakehya, IBAN kiralayan kişilerin "yardım eden" ya da "fail" sıfatıyla 100 yıla varan hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Karakehya konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "İnternet bankacılığının yaygınlaşması, suç faillerini de bu alana yönlendirdi. Artık Yargıtay, banka hesabını bir başkasına kullandıran kişinin bunun bir suçta kullanılacağını bilmemesini hayatın olağan akışına aykırı buluyor. Dolayısıyla 'bilmiyordum' şeklindeki bir mazeretin hayatın olağan akışına uygun olmadığı kabul ediliyor. Üç beş kuruş kazanacağım derken onlarca dosyadan yargılanıp gençliğinizi ceza infaz kurumlarında heba etmeyin."

Doç. Dr. Çelik: "Yapay zeka hem savunmada hem saldırıda kullanılıyor"

Bilişim ve yapay zeka perspektifinden riskleri değerlendiren Doç. Dr. Özer Çelik ise dolandırıcıların deepfake teknolojileri ve büyük dil modellerini kullanarak ikna kabiliyetlerini artırdıklarını belirtti. Dijital ortamda yapılan her hareketin kayıt altına alındığını hatırlatan Doç. Dr. Çelik şunları söyledi:

"Dolandırıcılar özellikle 18-25 yaş grubunu hedef alıyor. Yapay zeka ile dolandırıcılık tespitinde yüzde 97'lik bir başarı oranı yakalanmış olsa da saldırganlar da bu teknolojiyi ses ve görüntü klonlamak için kullanıyor. Bu nedenle sosyal medya üzerinden gelen 'kolay para' tekliflerine karşı dikkatli olmalısınız. Üç kuruşluk kazanç uğruna kariyerinizi mahvetmeyin."

Seminerin son bölümünde katılımcıların merak ettiği sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı. Etkinlik, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

