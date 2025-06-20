İstanbul'da ilaçlama işiyle uğraşan bir vatandaş, gittiği adresteki kene yoğunluğunu cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"Burası İstanbul'un göbeği. Oturduğunuz yerlere dikkat edin" ifadelerinin yer aldığı görüntüde çimlerin ve zemin üzerindeki yüzeylerin kenelerle kaplı olduğu açıkça görülüyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle çocuklu aileler ve açık alanlarda vakit geçiren vatandaşlar için uyarı niteliği taşıdı.
Uzmanlar, kene vakalarının sadece kırsal alanlarda değil, büyük şehirlerin merkezi bölgelerinde de görülebildiğini belirtiyor. Özellikle yeşil alanlar, parklar ve bahçeler keneler için uygun ortamlar sunabiliyor. Yüksek sıcaklıklar ve nemin etkisiyle yaz aylarında kene popülasyonunda artış yaşandığını hatırlatan yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Dikkat edin' diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)