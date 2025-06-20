"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü - Son Dakika
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"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü

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"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul\'dan endişe yaratan görüntü
20.06.2025 12:59
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"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul\'dan endişe yaratan görüntü
Haber Videosu

İstanbul'da ilaçlama yapan bir vatandaş, kent merkezinde karşılaştığı yoğun kene istilasını "Burası İstanbul'un göbeği, oturduğunuz yerlere dikkat edin" diyerek paylaştı. Görüntüler büyük endişeye yol açtı.

İstanbul'da ilaçlama işiyle uğraşan bir vatandaş, gittiği adresteki kene yoğunluğunu cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"OTURDUĞUNUZ YERLERE DİKKAT EDİN"

"Burası İstanbul'un göbeği. Oturduğunuz yerlere dikkat edin" ifadelerinin yer aldığı görüntüde çimlerin ve zemin üzerindeki yüzeylerin kenelerle kaplı olduğu açıkça görülüyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle çocuklu aileler ve açık alanlarda vakit geçiren vatandaşlar için uyarı niteliği taşıdı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, kene vakalarının sadece kırsal alanlarda değil, büyük şehirlerin merkezi bölgelerinde de görülebildiğini belirtiyor. Özellikle yeşil alanlar, parklar ve bahçeler keneler için uygun ortamlar sunabiliyor. Yüksek sıcaklıklar ve nemin etkisiyle yaz aylarında kene popülasyonunda artış yaşandığını hatırlatan yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Dikkat edin' diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Remzi Evirgen:
    İmamoğlu farkı. Indıra gandi yapar imamoglu 54 144 Yanıtla
    Ali Yeditepe:
    İmamoğlu çok mu acıttı seni 3 1
    Özkan Özdemir:
    nasıl bi o.sen 1 0
    Ahmet erkil:
    onunla ne alakası var lan düdük 1 0
  • Serkan Güngör:
    kopek havlamasin pis, kedi dolasmasin pis, kus balkona konmasin pis, ben insanim yaratildigimda en mukemmel canliyim yalani ile en zararli canliya donmusken daha neler gelir basa...gram faydamiz yok cenemizde her sey. keklik desen katliam sporu olmus...kirpi dersen nadirlesti vsvsvs 68 4 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bu keneleri geceleri ucan ucaklarla birakiyorlar eyy tanrii artik zombi istilasini cikar ortaya 5 20 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Doğal dengeyi bozarsanız olacağı bu 24 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    ben bunu 2 aydır burada söyledim uyardım 20 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü - Son Dakika
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