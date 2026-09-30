Dilan Polat 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı, ifade verirken fenalaştı

Dilan Polat 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı, ifade verirken fenalaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dilan Polat hakkında sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Polat adliyeye sevk edildi, ifade sırasında fenalaşınca odaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Dilan Polat "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı. Polat, savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaşması üzerine odaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Dilan Polat, adliyeye sevk edildi. Polat, savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaşması üzerine odaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?