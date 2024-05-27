Dilan Polat'ın cezaevinde kalabilir raporu - Son Dakika
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Dilan Polat'ın cezaevinde kalabilir raporu

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Dilan Polat, avukatının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Poliklinikte tedavi altına alınan ve taburcu edilen Polat hakkında 'cezaevinde kalabilir' şeklinde rapor hazırlandığı öğrenildi.

27.05.2024 17:35
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Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Dilan Polat, avukatının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Poliklinikte tedavi altına alınan ve taburcu edilen Polat hakkında 'cezaevinde kalabilir' şeklinde rapor hazırlandığı öğrenildi.

Yaklaşık 6 aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Dilan Polat'ın kendini kesici aletle yaraladığı iddiasının ardından Polat'ın avukatı, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar vermişti.

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Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3'üncü İhtisas Kurulunca hazırlanan 20 Mayıs 2024 tarihli raporda, "5275 Sayılı Kanunun 16/1 ve 5237 Sayılı Kanunun 57 maddesince koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, koruma ve tedavi altına alınması sonrası ilgili sağlık kurulunca hastalığının klinik remisyona (iyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edildiği, önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadesine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat'ın cezaevinde kalabilir raporu - Son Dakika

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