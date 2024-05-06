Dilan Polat, sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek - Son Dakika
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Dilan Polat, sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek

Dilan Polat'ın cezaevinde kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatı tahliyesini talep etti. Savcılık, Polat'ın sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

06.05.2024 22:28
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Dilan Polat, sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek

İSTANBUL - Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatı tahliyesini talep etti. Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda rapor alınmasını istedi.

Yaklaşık 6 aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat'ın kendini kesici aletle yaraladığı iddiasının ardından Polat'ın avukatı talepte bulundu. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatı, şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi.

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi. Savcılık ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istedi. Bu kararın ardından Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Cezaevi, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat, sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek - Son Dakika

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