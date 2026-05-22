Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Şanlıurfa'da, zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan çalışmada bir şahsın üzerinden 117 bin lira çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıtaya gördükten sonra şüpheli hareketler sergileyen Ekrem Kaputcu isimli şahıs takibe alındı. Zabıtanın bölgeden ayrıldığını düşünen şahıs, dilencilik yaparken yakalandı. Zabıta karakoluna götürülen şahsın yapılan üst aramasında toplam 117 bin 661 TL ele geçirildi.

Ele geçirilen paraya el konulurken, olayla ilgili tutanak tutuldu.