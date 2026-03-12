Kocaeli'de jandarma ve zabıtadan kaçak imalathaneye ortak operasyon - Son Dakika
Kocaeli'de jandarma ve zabıtadan kaçak imalathaneye ortak operasyon

12.03.2026 12:36  Güncelleme: 12:37
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde izinsiz kişisel bakım ve temizlik ürünü imal eden bir işletme, yapılan operasyonla süresiz olarak mühürlendi. Elde edilen kaçak ürünlere el konuldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde izinsiz kişisel bakım ve temizlik ürünü imal edilen işletme süresiz mühürlenirken, operasyonda çok sayıda ürüne ise el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Bilge Atataş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak üretim yapıldığı istihbaratı üzerine, Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce ortaklaşa düzenlenen operasyonda, işletmede izinsiz ve kayıt dışı olarak kişisel bakım ile temizlik ürünleri üretildiği tespit edildi. İmalathanede ele geçirilen çok sayıda kaçak ürüne el konularak yediemin işlemi uygulandı. İşletme hakkında idari ve adli işlem başlatılırken, tahliye sürecinin ardından iş yeri ekipler tarafından süresiz olarak mühürlendi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halk sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ve kaçak üretim yapan hiçbir işletmeye göz yummayacaklarını belirterek, "Zabıta ekiplerimiz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızın koordineli çalışmalarıyla bu tür faaliyetlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Dilovası'nda yasa dışı üretim ve kaçak imalata kesinlikle geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

