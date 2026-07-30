Dilovası'nda Kamyon Yangını
Dilovası'nda park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar havadan görüntülendi.
Yangın, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki kamyonda çıktı. Kamyondan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonda kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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