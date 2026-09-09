Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını davasında 7 kamu görevlisinin savunması alındı - Son Dakika
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Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını davasında 7 kamu görevlisinin savunması alındı

Dilovası\'ndaki kozmetik fabrikası yangını davasında 7 kamu görevlisinin savunması alındı
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Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü Ravive Kozmetik yangınına ilişkin davada, dosyaya eklenen 7 kamu görevlisi hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle savunmalar alındı. Mahkeme, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik isimli dolum tesisinde çıkan yangına ilişkin davada, dosyaya dahil edilen 7 kamu görevlisinin savunmaları alındı. Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın dördüncü celsesinde, Dilovası'ndaki Ravive Kozmetik dolum tesisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yargılamaya devam edildi. Kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianamenin ana dosyayla birleştirilmesinin ardından 7 sanığın savunmaları alındı.

7 kamu görevlisine 22 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında 7 kamu görevlisi 26 Haziran'da tutuklanmış, C.T. ile N.B. ise 2 Temmuz'da yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Olayın geçmişi

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te çıkan yangında çalışanlardan Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İddianamede Ravive Kozmetik yetkilileri İsmail Oransal ile ağabeyi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı öne sürülen LYKEE kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D. ile binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y.'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Ali Osman Akat, Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını davasında 7 kamu görevlisinin savunması alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını davasında 7 kamu görevlisinin savunması alındı - Son Dakika
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