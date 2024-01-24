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Dina Cinayeti Şüphelisi Dursun A. İddiaları Reddetti - Son Dakika
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Dina Cinayeti Şüphelisi Dursun A. İddiaları Reddetti

Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın ikinci duruşmasında, Dina'nın annesi Panga, kızının son görüntülü görüşmesinde iki kez rahatsız edildiğini belirtti. Şüpheli Dursun A., suçsuz olduğunu savunarak Türkiye ve Karabük'ün ırkçı bir yer olduğu iddiasına mahkeme heyeti tepki gösterdi.

Dina Cinayeti Şüphelisi Dursun A. İddiaları Reddetti
24.01.2024 - 19:45,
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Dina'nın annesi Panga, "Görüştüğümüz sırada iki kez rahatsız edildi"

Dina cinayetinin şüphelisi Dursun A., "İşlemediğim bir suç için yargılanıyorum"

Avukatın "Türkiye ve Karabük çok ırkçı bir yer" çıkışına mahkeme heyeti tepki gösterdi

KARABÜK - Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturmanın ikinci duruşmasına katılan anne Jessica Santda Makemba Panga, kızıyla yaptığı son görüntülü görüşmede kızının Olivia isminde biri tarafından 2 kez rahatsız edildiğini belirtti.

Karabük- Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın soruşturmasına yönelik ikinci duruşma yapıldı. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşma için İstanbul ve Ankara'dan gelen dernek temsilcileri ile Gabonlu öğrenciler kontrollerden sonra adliye içerisine alındı.

Duruşmada konuşan anne Jessica Santda Makemba Panga ve baba Guy Serge İbouaga, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek gerçeğin ortaya çıkarılmasını istediklerini aktardılar.

"Görüştüğümüz sırada iki kez rahatsız edildi"

Kızının öldürülmesinden önce görüntülü görüşme yaptığını ifade eden anne Panga "Görüştüğümüz sırada iki kez rahatsız edildi. Görüşmeler kesildi, başka birisi araya giriyordu. Kimin araya girdiğini sorduğumda Olivia olduğunu söyleyerek kamerayı Olivia'ya döndürdü. Olivia ile daha önce Gabon'da aynı okulda okumuşlardı fakat Olivia önce mezun olduğundan daha önce Türkiye'ye gelmişti. Olivia'yı ekranda gördükten sonra konuşma kesildi" dedi.

"Cedric Dina'yı gördüğünü ve kızlarla yukarıda olduğunu söyledi"

Olayın gerçekleştiği gün Gabonlu öğrencilerin başkan seçtiğini belirten Panga, "O yüzden arkadaşlarımın yanına gittiğini biliyorum. Dina'ya gönderdiğim parayı Cedric'in hesabına gönderiyordum, o kızıma ulaştırıyordu. Saat 23.00'te Cedric'i arayarak Dina'ya ulaşamadık dedim. Cedric bana kızlarla yukarıda olduğunu, Dina'yı gördüğünü, kendisinin de hasta arkadaşının yanına gittiğini söyledi. Dina o gün herhangi bir olumsuzluktan bahsetmedi" diye konuştu.

Olayın şüphelisi olarak tutuklu olarak yargılaması devam eden Dursun A. duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Müşteki avukatlarının Dina'nın Türkçe bilmediği iddiasına cevap veren Dursun A. "Ben önüme atlayan birisine yardım etti. Arabaya bindiğinde 'Abla beni dövdü' diye Türkçe söyledi. Hastane dediği için hastaneye götürmek istedim. Ben de parasız olması nedeniyle devlet hastanesine götürmek istedim. Telefonumla arama yaptı ancak konuşmadı. Giderken yabancı dilde konuşuyordu, anlamıyordum" ifadelerini kullandı.

"İşlemediğim bir suç için yargılanıyorum"

Dursun A. ışıklarda durup hareket ettiğinde Dina'nın inmeye çalıştığını ve durup indirdiğini dile getirerek şunları söyledi: "Durdum ve karşı tarafa koştu. Ben yolun kenarına ihtiyaç gidermeye ve sigara içmeye inmiştim. Kim eylemi yaptıysa sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Aracımdan inmedim ve Dina'yı bir daha görmedim. İşlemediğim bir suç için yargılanıyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar eder, tahliyemi ve beratımı talep ederim."

Avukat Gülyeter Aktepe'nin Dina üzerinden "Türkiye ve Karabük çok ırkçı bir yer" çıkışına mahkeme heyeti tepki gösterdi.

Sanık Dursun A.'nın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk haline devam kararının verildiği duruşma 29 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Dina Cinayeti Şüphelisi Dursun A. İddiaları Reddetti - Son Dakika


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