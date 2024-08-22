Dinar\'da Bir Kilogramdan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada bir kilogramın üzerinde uyuşturucu madde çıktı, konuyla ilgili olan şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar Dinar İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ilçede geçmekte olan bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 325,5 gram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden olan skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR