Dinar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Dinar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Dinar\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.04.2024 22:57
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde refüje çarparak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki 35 ATC 274 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında refüje çarparak şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan R.Ö.D. hayatını kaybettti, sürücü ile İ.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dinar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dinar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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