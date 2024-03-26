Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yol uygulamaları yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, uygulama noktasında durdurulan otomobil içerisinde yapılan aramada, 1 adet Peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 8,00 gram uyuşturucu madde, 8,225 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. B.C., isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alınarak savcılığa sevki gerçekleştirildi. Olayla ilgili işlemler sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Dinar'da yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanan ve hastanedeki yaşam savaşını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın ceza davasının duruşması, dosyadaki eksiklik nedeniyle durduruldu. Mahkeme heyeti, sanık olarak gösterilen belediye çalışanının soruşturma izninin alınmasına kadar davanın durdurulmasına karar verdi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 820 paket kaçak sigara, 20 bin 800 adet boş makaron, 12 bin adet dolu makaron, 96 adet cinsel içerikli ürün, 77 adet elektronik sigara likiti ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.K. isimli şahsa adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Korkut'un ölümüyle ilgili olarak ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. ve ocakta çalışan K.A. gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Ölen işçi Muhammet Korkut'un otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Bartın'da defnedileceği belirtildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan tırın sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, Payas - Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hatay Valiliği, kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını ve sürücünün gözaltına alındığını duyurdu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen abartı egzoz ve yüksek ses denetimlerinde, 2 bin 107 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 315 araç ve sürücüye toplam 691 bin 89 TL idari para cezası kesildi ve 51 araç trafikten men edildi.
Kırşehir'in Körpınar köyünde bir çiftçinin mandırasına aç kalan bir kurt girdi ve bir hayvan telef oldu. Çiftçi, kamera kayıtları olmasa kurdun mandıraya girdiğine kimseyi inandıramayacağını belirtti. Olayda köy genelinde 10 koyun ve 3 dana telef oldu.
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda, 91,94 gram sentetik uyuşturucu ve 113 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, aranan bir kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, kimliklerinin belirlenmesiyle aynı aileden 6 kişinin öldüğü tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Mehmet ve Zeliha'nın karı koca olduğu, Eray ile Ecrin Sönmez'in ise çiftin evlatları olduğu öğrenildi. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden Zeki Kara'nın Zeliha Sönmez'in babası, Döndü Kara'nın ise annesi olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, aileden geriye kalan Melek Su Sönmez'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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