Dini Nikahlı Eşini Vuran Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Dini Nikahlı Eşini Vuran Şahıs Yakalandı

Adana'da, ayrıldığı dini nikahlı eşini sokakta vuran şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

07.11.2024 23:08
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Dini nikahlı eşini sokak ortasında vurup kaçan şahıs yakalandı

Kendisinden ayrılan dini nikahlı eşinin izini bulup pompalı tüfekle vurdu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kendisinden ayrılan dini nikahlı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Tavşantepe Mahallesi 24 Kasım konutları önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe B., 8 yılık dini nikahlı eşi Ali A.'dan bir süre önce ayrılarak Kozan'a yerleşti. Burada tarım işçisi olarak çalışan kadının izini bulan Ali A,. sokak ortasında Ayşe B.'yi pompalı tüfekle ayağından vurup, kaçtı. Yaralı kadın çağrılan ambulansla önce Kozan Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dini Nikahlı Eşini Vuran Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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