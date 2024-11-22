'Diplomatım' diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı - Son Dakika
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'Diplomatım' diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı

İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezi önünde durdurulan bir şüpheli üzerinden 70 kilo altın çıktı. Şüpheli, altınların kendisine ait olduğunu ve diplomat olduğunu iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili açıklama yaptı ve yasal işlemlerin devam ettiğini belirtti. Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli, taksisi durdurulduğunda altınları taşıyordu.

22.11.2024 19:40
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Sarıyer'de bir alışveriş merkezi önünde polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı. Diplomat olduğunu belirten şüpheli altınların da kendisine ait olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde durdurularak üzerinde arama yapılan şüpheliden 70 kilo altın çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar çerçevesinde emniyet ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Sarıyer'de bulunan bir AVM önünde Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli taksiyle seyir halindeyken durduruldu.

70 KİLO ALTIN BULUNDU

Durdurulan şüpheli M.G.Ş. üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi.

DİPLOMAT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi.

Konuya ilişkin yasal işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, altının kendisine ait olduğunu söyleyen Azerbaycan vatandaşı M.G.Ş.'nin ayrıca diplomat olduğunu söylediği ve yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Başsavcılığı açıklaması şu şekilde: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sarıyer ilçesi Vadi İstanbul önünde durdurulan bir şahıstan yapılan önleme arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde: 70 kilo altın bulunduğu tespit edilmiş, ürünlerin kendisine ait olduğunu beyan eden şahsın Azerbaycan ülkesi vatandaşı M.G. Ş. olduğu anlaşılmış ayrıca şahsın görevlilerimize diplomat olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli yasal işlemler devam etmektedir."

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Azerbaycan, İstanbul, Sarıyer, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Diplomatım' diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı - Son Dakika

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