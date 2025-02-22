Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarpıp durdu

BATMAN - Batman kent merkezinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tahliye yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsü seyir halinde tahliye yolda ilerlerken bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazkan araçta maddi hasar oluştu.