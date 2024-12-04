Direksiyon Kontrolü Kaybeden Sürücü Direğe Çarptı

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Kontrolünü kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi

BATMAN - Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Batman SSK Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olay yerine gelen acil 112 sağlık ekipleri tarafından Batman İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Otomobilde maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.