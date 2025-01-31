Disiplin Cezaları Açıklandı

3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı: "Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkür mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir." - ANKARA