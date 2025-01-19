Dişlerini Yaptıramayınca Çatıya Çıktı

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Dişlerini yaptıramadığı için çatıya çıktı, polisten söz alınca ikna olup polise sarıldı

Polisin dişlerini yaptırma üzerine ikna olup çatıdan indi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dişlerini yaptıramadığı için 5 katlı binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç adam müzakereci polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Hasan İ. çatıda bir saat dil döküp kendisini intihardan vazgeçiren ve dişlerinin yaptırılmasına yardım edeceği sözünü veren polislere sarılıp aşağı indi.

Olay pazarcı mahallesinde yaşandı. Hasan İ, D-400 Karayolu üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Eline kesici bir cisim ve Kuran-ı Kerim olan şahsı çatıda gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri muhtemel bir düşme vakasına karşı binanın altına branda kurarken, polis dişlerini yaptıramadığı için çatıya çıktığını söyleyen Hasan İ.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık1,5 saat sonunda müzakereci polis ekipleri tarafından dişlerinin yapılmasına yardım edileceği sözüyle ikna edilen Hasan İ., polislere sarılıp çatıdan indirilerek önce kontrol amaçlı Gazipaşa Devlet Hastanesine oradan da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.