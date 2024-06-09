Divriği'de Sel Felaketi: İş yerleri su altında, araçlar gömüldü - Son Dakika
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Divriği'de Sel Felaketi: İş yerleri su altında, araçlar gömüldü

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonucu birçok iş yerini su bastı, araçlar ise su altında kaldı.

09.06.2024 10:04
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Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan sel sonrası bazı iş yerlerini su basarken araçlar ise su altında kaldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde Divriği ilçe merkezinde yağan yağmur sele neden oldu. Caddeler ve sokakların göle döndüğü ilçede birçok iş yerini su bastı. İlçenin bazı noktalarında araçlar yarıya kadar suya gömüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Divriği'de Sel Felaketi: İş yerleri su altında, araçlar gömüldü - Son Dakika

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