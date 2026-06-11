Divriği'de Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü - Son Dakika
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Divriği'de Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü

Divriği\'de Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü
11.06.2026 15:09
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Sivas'ın Divriği ilçesinde kuvvetli yağmur sel oluşturdu, yollar ve tarım arazileri hasar gördü.

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur sele neden oldu. Sel suları nedeniyle köyün yolları ve tarım arazileri zarar gördü.

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış bazı köylerde sele neden oldu. İlçeye bağlı Güresin köyünde meydana gelen sel sonrası yollarda çamur birikintileri oluştu. Sel sularının tarım arazilerine ulaşmasıyla birlikte birçok noktada maddi hasar oluştu. Sel sonrası harekete geçen muhtar Esen Kale, kendi traktörü ile çamuru temizledi.

Sel sularının köyün birçok noktasına ulaştığını ifade eden Esen Kale, "Sağanak yağış, dolu ile birlikte maddi hasara yol açtı. Köyümüzün üzerindeki derelerden çakıl taşları ve su geldi. Köyümüzdeki birçok yol kapandı. İlk anlarda ben traktörümle temizledim. Daha sonrasında iş makinesi geldi ve gece geç saatlere kadar çalıştı. Ana yolumuzun büyük bir kısmı kapalı. Oranın da temizliği yapılacak. Şu an için can kaybı yok ama maddi hasarımız var" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Divriği, Tarım, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Divriği'de Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü - Son Dakika

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