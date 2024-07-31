Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsmail Haniye için başsağlığı mesajı

3.Sayfa

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Haniye'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun." - ANKARA