Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsmail Haniye için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsmail Haniye için başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı. Erbaş, Haniye'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet dileyerek, Filistin halkına ve özgürlük mücadelesine destek verenlere sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

31.07.2024 11:26
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Haniye'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsmail Haniye için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsmail Haniye için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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